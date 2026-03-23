Учительница совратила подростка и изнасиловала его в кустах около школы

В США учительница совратила 16-летнего подростка в школе

В США арестовали учительницу из штата Вашингтон, которая совратила 16-летнего ученика и несколько раз изнасиловала его в школе. Об этом пишет LiveNOW from Fox.

За решеткой оказалась 29-летняя Мадлен Грегори, которая преподавала в округе Линкольн. Расследование началось после того, как мать подростка обнаружила в его смартфоне переписку с учительницей. Следствию удалось установить, что замужняя женщина занималась сексом с пострадавшим в здании школы, а также на прилегающей территории. В частности, они вступали в половой контакт в кладовке, в спортзале и в кустах около теннисных кортов.

В распоряжении следователей есть видеозапись, на которой Грегори заходит с подростком в класс и запирается там на 45 минут. Кроме того, есть запись, где они встречаются в супермаркете, а затем уезжают на машине Грегори. Ученик заявил, что пытался порвать с женщиной, но она угрожала, что в этом случае навредит себе.

Расследование продолжается. Грегори выпустили под залог. Ей запрещено общаться с пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в США разыскивают 34-летнюю учительницу Бренду Меза, которую обвинили в сексуальном насилии над 13-летним учеником. Женщина пустилась в бега.