Уехавший в США комик пошутил об израильском паспорте Слепакова

Комик Поперечный сравнил израильский паспорт Слепакова с козырным тузом

Стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пошутил об израильском паспорте юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которого он пригласил к себе на подкаст «Без души». В выпуске, доступном на YouTube, он сравнил документ этой страны с козырным тузом.

Поперечный спросил, переживает ли Слепаков из-за того, что он не сможет гастролировать в некоторых странах, если против него возбудят уголовное дело в России. «Паспорта имеют свойство заканчиваться, и так далее. Мне просто интересно, беспокоит ли это тебя? Или израильский паспорт, как козырной, бьет красный (российский паспорт — прим. «Ленты.ру»)?» — добавил Поперечный.

Слепаков в ответ заявил, что из-за угрозы возбуждения уголовного дела в России уже не посещает некоторые государства, которые сотрудничают с его родной страной.

В феврале прокуратура Москвы потребовала возбудить против юмориста уголовное дело. Правоохранители отмечали, что Слепаков не исполняет обязанности иностранного агента, в частности, не сопровождает свои публикации в соцсетях предупреждающей маркировкой.