18:21, 23 марта 2026Интернет и СМИ

Уехавший в США комик пошутил об израильском паспорте Слепакова

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пошутил об израильском паспорте юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которого он пригласил к себе на подкаст «Без души». В выпуске, доступном на YouTube, он сравнил документ этой страны с козырным тузом.

Поперечный спросил, переживает ли Слепаков из-за того, что он не сможет гастролировать в некоторых странах, если против него возбудят уголовное дело в России. «Паспорта имеют свойство заканчиваться, и так далее. Мне просто интересно, беспокоит ли это тебя? Или израильский паспорт, как козырной, бьет красный (российский паспорт — прим. «Ленты.ру»)?» — добавил Поперечный.

Слепаков в ответ заявил, что из-за угрозы возбуждения уголовного дела в России уже не посещает некоторые государства, которые сотрудничают с его родной страной.

В феврале прокуратура Москвы потребовала возбудить против юмориста уголовное дело. Правоохранители отмечали, что Слепаков не исполняет обязанности иностранного агента, в частности, не сопровождает свои публикации в соцсетях предупреждающей маркировкой.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Москве

    Вероятность лишения мандата оскорбившего поклонников Чака Норриса депутата Госдумы оценили

    Иранский кризис ударил по союзнику США в Европе

    Власти России решили присмотреться к некоторым доходам граждан

    Участница «Мисс Вселенной» провела в больнице четыре месяца после падения со сцены

    Россиянка с заведующей акушерского отделения пойдут под суд за новые документы для ребенка

    Бабкину довели до слез на собственном дне рождения

    Из-за отключений интернета у москвичей появилась деликатная проблема

    В ВСУ заявили о резком ухудшении ситуации в ДНР

    Все новости
