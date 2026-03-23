Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Украины

Уиткофф сообщил о конструктивных переговорах с Украиной во Флориде

Делегации Соединенных Штатов и Украины провели конструктивные переговоры во Флориде. Об этом сообщил спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф на своей странице в социальной сети X.

«Конструктивные переговоры, основанные на достигнутом вчера прогрессе, были сосредоточены на ключевых моментах, необходимых для определения прочной и надежной основы безопасности для Украины, а также важнейших гуманитарных усилий в регионе», — написал он.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также подвел итоги встреч. По его словам, стороны смогли добиться «продвижения в согласовании позиций».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах Вашингтона и Киева, которые состоялись во Флориде. По его словам, внимание американской стороны сейчас в первую очередь сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, однако украинский конфликт также «должен быть доведен до конца».