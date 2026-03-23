Управляющая компания довела россиянина до преступления

В Ленобласти полиция задержала мужчину за попытку поджога УК

В Ленинградской области полиция задержала 59-летнего местного жителя, который решил бороться за свои права радикальным способом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В отношении задержанного составлен протокол по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Мужчину поместили в спецприемник для административно задержанных. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела — действия подозреваемого могут квалифицировать как приготовление к умышленному уничтожению или повреждению имущества.

По версии следствия, днем 22 марта мужчина пришел в помещение управляющей компании (УК) на Лангеловской улице, облил бензином пол и пригрозил поджечь офис. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали дебошира. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что пошел на крайние меры из-за отсутствия водоснабжения в его частном доме.

