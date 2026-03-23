13:10, 23 марта 2026Бывший СССР

В Армении допустили принятие помощи от России в преддверии выборов

Мирзоян: Армения готова принять от РФ помощь в борьбе с гибридными угрозами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Армения готова воспользоваться опытом России в борьбе с гибридными угрозами, если у Москвы он есть. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян, его слова приводит в своем Telegram-канале «Sputnik Армения».

По его словам, Ереван обратился за соответствующей помощью к Европейскому союзу (ЕС), так как у объединения есть многолетний опыт в этом деле. При этом он подчеркнул, что предыдущие власти также просили содействия Брюсселя в ходе избирательных процессов.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала, что Евросоюз поможет защитить Армению от иностранного вмешательства в преддверии выборов. По ее словам, ЕС направит в страну «гибридную группу быстрого реагирования», чтобы помочь Армении.

