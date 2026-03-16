Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 16 марта 2026Мир

Каллас пообещала защитить Армению от иностранного вмешательства

Каллас: ЕС не оставит Армению наедине с иностранным вмешательством
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) поможет защитить Армению от иностранного вмешательства в преддверии выборов в республике. Такое обещание дала глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

«Мы не оставим Армению наедине с иностранным вмешательством. Демократии, находящиеся под давлением, могут рассчитывать на Европу», — заверила дипломат.

По ее словам, ЕС направит в страну «гибридную группу быстрого реагирования», чтобы помочь Армении противостоять угрозам перед выборами. Каллас подчеркнула, что на встрече глав МИД обсуждался и вопрос «ухудшения демократии в Грузии».

Ранее Каллас призвала ЕС действовать жестче в отношении танкеров с российской нефтью. «Усиление давления на "теневой флот" России — один из лучших инструментов, которые у нас есть. Я приветствую Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под ложными флагами», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

    Раскрыта подозрительная схема «потребительского экстремизма» в регионах России

    Во Франции обратились к Трампу с радикальным призывом

    Каллас пообещала защитить Армению от иностранного вмешательства

    На Западе заявили о «начале конца» Трампа

    Путин поздравил российского горнолыжника с победой на Паралимпиаде

    Глава МИД Хорватии объяснил поддержку нового пакета санкций против России

    Командиры ВСУ начали призывать к дезертирству

    Глава Ирана назвал условие прекращения войны с США

    Обломки дрона обнаружили около гимназии в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok