Каллас пообещала защитить Армению от иностранного вмешательства

Каллас: ЕС не оставит Армению наедине с иностранным вмешательством

Европейский союз (ЕС) поможет защитить Армению от иностранного вмешательства в преддверии выборов в республике. Такое обещание дала глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

«Мы не оставим Армению наедине с иностранным вмешательством. Демократии, находящиеся под давлением, могут рассчитывать на Европу», — заверила дипломат.

По ее словам, ЕС направит в страну «гибридную группу быстрого реагирования», чтобы помочь Армении противостоять угрозам перед выборами. Каллас подчеркнула, что на встрече глав МИД обсуждался и вопрос «ухудшения демократии в Грузии».

Ранее Каллас призвала ЕС действовать жестче в отношении танкеров с российской нефтью. «Усиление давления на "теневой флот" России — один из лучших инструментов, которые у нас есть. Я приветствую Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под ложными флагами», — сказала она.