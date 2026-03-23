В Банке России спрогнозировали судьбу ключевой ставки

ЦБ: В 2026 году ключевая ставка может существенно снизиться

Банк России на ближайших заседаниях оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки (КС). Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Его процитировал ТАСС.

По словам Заботкина, нынешний прогноз Центрального банка (ЦБ) предполагает достаточно существенное движение ставки вниз.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не ждать автоматического уменьшения ключевой ставки. По ее словам, несмотря на то что ситуация с ростом цен и инфляционными ожиданиями позволила уменьшить ставку до 15 процентов, неопределенность растет.

По словам экономиста Михаила Беляева, в настоящее время ключевая ставка по-прежнему остается слишком высокой. Кредиты по-прежнему дороги, и для развития экономики ставку нужно опустить намного ниже. Так он прокомментировал решение Банка России довести «ключ» до 15 процентов вместо 15,5 процента.