06:13, 23 марта 2026Мир

В Китае предрекли необычную развязку войны США и Ирана

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

США и Иран будут вынуждены вернуться к переговорам из-за тупиковой ситуации в конфликте. Необычную развязку войны предрек профессор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета иностранных языков Дин Лун, передает Global Times.

«Война зашла в тупиковую ситуацию. Обе стороны угрожают прибегнуть к крайним мерам, но это также свидетельствует, что ни одна из них не может добиться решительной победы. В итоге конфликт придется урегулировать путем переговоров», — сказал он.

По его словам, ракеты не могут решить вопрос гарантий безопасности для Ирана и обеспечения судоходства через Ормузский пролив. «Только переговоры могут обеспечить выход из ситуации», — заключил профессор.

Ранее США отложили саммит с Китаем на неопределенный срок из-за Ирана, встреча не состоится, пока конфликт не завершится. Обсуждение ключевых вопросов — торговли, технологий и стратегического соперничества — сейчас фактически остановлено.

