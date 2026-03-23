12:45, 23 марта 2026Мир

В Кремле назвали единственное условие разрядки на Ближнем Востоке

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Только политико-дипломатическое урегулирование эффективно поможет снизить напряженность в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это единственное, что может эффективно способствовать разрядке той катастрофически напряженной ситуации, которая сложилась сейчас в регионе», — отметил представитель Кремля.

22 марта президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожить ряд электростанций, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

