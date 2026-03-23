00:09, 24 марта 2026Мир

В одной стране вынуждены отказаться от основного промысла из-за цен на топливо

NU.nl: В Нидерландах рыбаки перестали выходить в море из-за роста цен на топливо
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Reuters Photographer / Reuters

В Нидерландах некоторые компании вынуждены приостановить один из основных промыслов — рыболовство, многие отказываются выходить в море из-за резкого скачка цен на топливо. Об этом сообщает портал NU.nl со ссылкой на данные отраслевого объединения VisNed.

Уже более половины судов, которые занимаются траловым ловом морского языка, палтуса и камбалы временно прекратили свою работу, потому что это невыгодно. В материале отмечается, что именно данные суда обеспечивают самый наибольший улов в стране.

По словам представителя Нидерландского союза рыбаков Дюрк ван Тейнена, стоимость топлива после начала ударов Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля по Ирану выросла в двое.

«Чтобы выйти в море, придется работать себе в убыток. Это сильно бьет по отрасли», — добавил Тейнен.

Однако в креветочном промысле пока приходят к решению отказаться от выхода в море единицы, но в текущих условиях большинство рыбных предприятий также не будут получать прибыли, заключил Тейнен.

Ранее власти Китая пошли на экстренную меру из-за топливного кризиса, объявив о повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо.

