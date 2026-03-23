14:42, 23 марта 2026Экономика

В России назвали регионы с самыми высокими зарплатами

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В 2025 году самая высокая средняя зарплата среди всех российских регионов была зафиксирована на Чукотке, там показатель составил 215 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные статистические данные.

Самый низкий показатель аналитики отметили в Ингушетии, средняя ежемесячная зарплата местных жителей в прошлом году составила почти 45 тысяч рублей.

Что касается динамики роста окладов, то лидером по этому показателю за отчетный период оказалась Республика Татарстан. В этом субъекте средняя ежемесячная зарплата увеличилась на 20 процентов. Еще в 22 регионах эксперты зафиксировали прирост более чем на 15 процентов. Самое скромное увеличение среднего оклада в региональном разрезе аналитики отметили в Кемеровской области, там показатель вырос всего на 6,6 процента.

В этом году, согласно ожиданиям ряда аналитиков, в России завершится так называемая «зарплатная гонка». Такой прогноз дают не только участники рынка, но и представители Центробанка (ЦБ). Замедление темпы роста окладов в стране, отмечали в регуляторе, стало отчетливо прослеживаться еще во второй половине прошлого года. В 2026-м этот тренд, скорее всего, закрепится на внутреннем рынке.

В качестве главных причин подобной динамики эксперты назвали рост издержек российских компаний и предприятий, а также усиление закредитованности и налогового бремени. В сложивших реалиях, отмечают аналитики, руководителям фирм выгоднее сохранять опытных сотрудников, а не раздувать штат за счет новых работников. Оптимизировать же затраты на персонал они будут на фоне более умеренной индексации окладов, пояснили в ЦБ.

