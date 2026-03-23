В России объяснили заявления Трампа об успешных переговорах с Ираном

Ситуация с Ираном пошла не по плану США, поэтому американский президент Дональд Трамп стремится выйти из конфликта без потерь. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Ситуация пошла не по плану для Соединенных Штатов Америки, и они пытаются каким-то образом выйти без потерь из этой ситуации», — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что дальнейшая ситуация может сложиться для Соединенных Штатов значительно хуже.

Ранее Трамп рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны приостановить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.