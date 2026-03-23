Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
11:47, 23 марта 2026Россия

В России отреагировали на план действий НАТО на Ближнем Востоке

Пушков: ЕС проявил интерес к разблокировке Ормузского пролива по ряду причин
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Россия и НАТО

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Европейский Союз (ЕС) проявил интерес к разблокировке Ормузского пролива на Ближнем Востоке по ряду причин, в том числе из-за собственной выгоды. Об этом в Telegram заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя план действий НАТО на Ближнем Востоке.

Первой причиной разработки плана действий по разблокировке пролива Пушков назвал то, что перекрытие этой важнейшей нефтегазовой артерии, в первую очередь, ударит по экономике Европы.

Второй причиной он назвал взаимоотношение лидеров стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом. «Зная, насколько эта война важна для Трампа и насколько он недоволен позицией союзников, европейцы не хотят полностью выводить его из себя», — пояснил Пушков.

Третьей причиной некоторого сдвига в позициях Европы российский политик назвал опасение, что из-за их позиции по конфликту в Иране Трамп станет еще в меньшей степени поддерживать Украину. «Зеленский сейчас — клиент прежде всего Евросоюза, а не США, и евролидеры опасаются, что, погруженный в войну с Ираном, Трамп может полностью отвернуться от него», — заключил он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО начали разрабатывать план действий по разблокировке Ормузского пролива. В рабочую группу вошли 22 государства.

    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Власти Китая пошли на экстренную меру из-за топливного кризиса

    Очевидцы заметили перспективный «Бумеранг»

    Буланова оказалась под капельницей после концерта

    В России отреагировали на слова Рютте о желании Зеленского заключить мирное соглашение

    Хакеры нашли способ слежки за людьми через умные колонки

    Названы самые ненадежные автомобили

    Умер бывший премьер-министр Франции Жоспен

    Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал об удививших его в России вещах

    55-летняя Ума Турман показала фигуру в нижнем белье для журнала

    Все новости
