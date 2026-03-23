18:57, 23 марта 2026

В банках возобновился прирост средств россиян

Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Прирост средств населения на депозитах в российских банках возобновился в феврале после снижения в начале года. Об этом со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) РФ сообщает ТАСС.

Как отметили в ЦБ, основной вклад в соответствующую динамику внесли текущие счета, хотя их вес в общем объеме средств «остался вблизи среднего уровня за последние 12 месяцев, отражая, таким образом, сохранение привлекательности срочных депозитов для вкладчиков».

Ранее стало известно, что россияне сняли в январе со счетов и банковских карт рекордные с марта 2022 года 1,6 триллиона рублей. При этом отечественным кредитным организациям удалось заработать за этот месяц почти 400 миллиардов рублей чистой прибыли.

По данным АСВ, объем средств россиян на банковских вкладах вырос в 2025 году на 16,3 процента, достигнув 65,2 триллиона рублей.

