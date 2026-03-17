Россияне сняли со счетов максимальную сумму

ЦБ: Жители России сняли со счетов и карт больше полутора триллионов рублей

По итогам первого месяца этого года жители России сняли со счетов и банковских карт 1,6 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на Центральный банк сообщило РИА Новости.

Достигнутый результат оказался максимальным с марта 2022 года, когда речь шла о почти 2,2 триллиона рублей.

Отмечается, что указанная тенденция характерна и для заграничных банков. Там россияне за январь вывели со счетов около 240 миллиардов рублей.

Опросы показывают, что в России почти 40 процентов населения могут формировать накопления. Почти 62 процента из них объяснили это заурядной нехваткой денег. Кроме того, 23 процента вынуждены тратить серьезную часть доходов на помощь родственникам и близким. Также оказалось, что из тех, кто все-таки старается откладывать финансы, лишь 19 процентов из них делают это регулярно, а 43 процента — время от времени.

По данным Банка России, объем накопленных россиянами наличных превысил 17 триллионов рублей. За год этот объем увеличился почти на пять процентов.