Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:28, 23 марта 2026Россия

В российском городе прогремела серия взрывов

Shot: Над Смоленском прогремела серия взрывов, работает ПВО
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Над Смоленском прозвучала серия взрывов, в городе отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, всего раздалось около 5-6 взрывов, они были слышны в северной и южной частях города. Очевидцы также рассказали о вспышках в небе и дыме от пожара над одним из районов.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее взрывы прогремели в районе Гатчины в Ленинградской области. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok