В российском городе прогремела серия взрывов

Shot: Над Смоленском прогремела серия взрывов, работает ПВО

Над Смоленском прозвучала серия взрывов, в городе отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, всего раздалось около 5-6 взрывов, они были слышны в северной и южной частях города. Очевидцы также рассказали о вспышках в небе и дыме от пожара над одним из районов.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее взрывы прогремели в районе Гатчины в Ленинградской области. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу.