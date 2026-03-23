В российской школе объяснились из-за наставившей на школьников автомат учительницы

В челябинской школе примут меры из-за фото с детьми и учителем с автоматом

В школе Увельского района Челябинской области примут меры после скандала из-за фото, на котором классная руководительница девятого класса направляет автомат на стоящих на коленях детей. Об этом заявил директор школы Виктор Новиков, объяснения которого правительство региона предоставило изданию 74.ru.

Новиков считает, что таких фотографий не должно быть. «Ситуация, конечно, некрасивая, нехорошая. Шутка превратилась в такую проблему, которую нам придется решать как в коллективе с учителями, так и в детском коллективе», — сказал он.

По словам директора, в отношении учительницы примут дисциплинарные меры. Он отметил, что женщина не только опытный педагог, но и многодетная мать. «У нее и сын окончил [нашу школу], сейчас в университете учится. Дочь учится в старших классах, в младших классах. Семья положительная, учитель зарекомендовал себя только с хорошей стороны», — заверил Новиков.

В защиту педагога высказались и родители школьников. Как заявила представитель родительского комитета Диана Бондарь, для снимка в фотоальбом хотели сделать «необычные, запоминающиеся» кадры. По ее словам, идея взять оружие принадлежала детям. «Классный руководитель сначала, естественно, с ними поговорила: нужно ли это, не нужно ли, хорошая ли эта идея, но все единогласно решили, что будет здорово. Тем более альбом — личный, это личные воспоминания детей, личные их желания», — сказала Бондарь, добавив, что поддержать педагога готовы все родители ее класса.

В свою очередь, замминистра образования и науки Челябинской области Светлана Калимулина подчеркнула, «что есть мера ответственности педагога за тот кадр, который был опубликован», поэтому воспитательная работа в классе будет продолжена и усилена.

Скандальное фото появилось в сети 23 марта. На нем несколько детей стоят на коленях в школьном коридоре, в то время как находящаяся за их спинами классная руководительница наплавляет на учеников автомат. Как сообщалось, на педагога пожаловались родители.

Ранее в Волгограде родители одной из школ в Дзержинском районе пожаловались на длящуюся годами травлю детей. Мать одного из учеников рассказала, что в классе ее ребенка устраиваются систематические драки. Их зачинщиками являются подростки, на которых не могут повлиять ни завуч, ни директор образовательного учреждения.