Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:12, 23 марта 2026Россия

В РПЦ отреагировали на призыв Папы Римского запретить удары авиации в ходе боевых действий

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали странной призыв Папы Римского Льва XIV запретить авиаудары во время вооруженных конфликтов. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник в РПЦ.

«Считаем призыв римского понтифика странным. Хотя бы потому, что от других видов оружия, включая БПЛА, страдает ничуть не меньше невинных людей», — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Папа Римский призвал запретить использование авиации во время боевых действий. По его мнению, удары с неба носят неизбирательный характер и должны быть запрещены.

До этого архиерей, управляющий Скопинской епархией Питирим (Творогов) заявил, что россиянки, которые делают аборты, а также гадалки, тарологи и экстрасенсы виноваты в продолжении специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok