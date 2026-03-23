В РПЦ отреагировали на призыв Папы Римского запретить удары авиации в ходе боевых действий

В РПЦ назвали странным призыв Папы Римского запретить авиаудары

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали странной призыв Папы Римского Льва XIV запретить авиаудары во время вооруженных конфликтов. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник в РПЦ.

«Считаем призыв римского понтифика странным. Хотя бы потому, что от других видов оружия, включая БПЛА, страдает ничуть не меньше невинных людей», — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Папа Римский призвал запретить использование авиации во время боевых действий. По его мнению, удары с неба носят неизбирательный характер и должны быть запрещены.

До этого архиерей, управляющий Скопинской епархией Питирим (Творогов) заявил, что россиянки, которые делают аборты, а также гадалки, тарологи и экстрасенсы виноваты в продолжении специальной военной операции.