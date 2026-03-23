В сети оценили челку блогерши словами «бомбовый трамплин»

Блогерша Рубина из Санкт-Петербурга снялась на камеру и рассмешила пользователей сети своей прической. Ролик и комментарии опубликованы в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом rubinaa_a разместила ролик, в котором ехала за рулем машины. На ней был черный лонгслив и золотое колье поверх него. При этом девушка распустила волосы и уложила объемную челку-шторку. «Я выкладываю видео, чтобы приблизить ощущение весны. Люди в комментариях:» — иронично написала она, заметив реакцию юзеров на ее прическу.

Так, пользователи сети оценили стрижку россиянки комичными словами. «Объем знаете? Она крышует», «У нее в челке волос больше, чем у меня по всей голове», «Ни фига она козырек зафигачила», «Теперь я поняла значение "челка-шторка"», «Эта пристройка законна?», «Это что, бомбовый трамплин?» — написали они.

Ранее в марте парикмахер Адам Рид назвал самые популярные прически 2026 года. В первую очередь он отметил трикси — стрижку, которая характеризуется укороченными прядями на висках и затылке, а также удлиненными на макушке и густой челкой.