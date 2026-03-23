В США рассказали о выигрыше России от операции Трампа в Иране

19FortyFive: Продолжающаяся операция США против Ирана укрепляет позиции России

Россия выигрывает от продолжающейся операции США на Ближнем Востоке. Об этом заявил эксперт в области безопасности Эндрю Мишта в статье для портала 19FortyFive.

По его мнению, чем дольше продолжается конфликт Соединенных Штатов и Ирана, тем сильнее укрепляются позиции России. В частности, он отметил, что Вашингтон переключил свое внимание на Ближний Восток, что позволило Москве увеличить доходы от экспорта нефти за счет роста спроса со стороны Индии и Китая.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года». После этого министр финансов США Скотт Бессент признал, что доходы России из-за ослабления санкций Вашингтона вырастут на два миллиарда долларов.