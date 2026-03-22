Экономика
18:35, 22 марта 2026Экономика

Минфин США оценил доходы России на фоне ослабления санкций Вашингтона

Бессент: Доходы РФ из-за ослабления санкций США вырастут на 2 миллиарда долларов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Доходы России из-за ослабления санкций Вашингтона вырастут на два миллиарда долларов. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в эфире NBC.

«Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит два миллиарда долларов», — обозначил Бессент, отметив, что это один день бюджета Российской Федерации.

Ранее Минфин США выпустил генеральную лицензию, по которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.

До этого сообщалось, что сделки по нефти и газу в США парализовало на фоне конфликта на Ближнем Востоке — они либо замедлились, либо были отложены.

