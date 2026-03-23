В США Трампа назвали сумасшедшим из-за действий в Иране

Экс-офицер ЦРУ Карл: Трамп сумасшедший, страдания иранцев его не волнуют

Американский президент Дональд Трамп сумасшедший, страдания иранцев из-за боевых действий его не волнуют. Об этом заявил бывший офицер Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Гленн Карл, его слова приводит Farsna.

«Трамп — безумный и сумасшедший. Страдания 90 миллионов иранцев его не волнуют», — сказал эксперт.

Карл похвалил Иран, отметив, что Исламская Республика не сдается, а Корпус стражей исламской революции действует очень умно.

«У них есть независимые подразделения с очень сложными уровнями операций, которые планируются заранее», — объяснил экс-офицер ЦРУ.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.