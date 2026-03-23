Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:17, 23 марта 2026

В ВСУ заявили о резком ухудшении ситуации в ДНР

В ВСУ заявили о резком ухудшении ситуации в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Stringer / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) резко ухудшилось из-за продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ в районе Гришино. Об этом рассказал боец ВСУ с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«[Российские военные] местами опережают по темпу и уже успевают занимать позиции раньше, чем мы стабилизируем их», — подчеркнул украинский военный.

Мучной заявил о закреплении ВС России в черте населенного пункта и безуспешном противодействии со стороны артиллерии ВСУ, указав на критическое положение обороняющихся на северо-западе населенного пункта. По его словам, украинские военные в рамках ротации регулярно оказываются в заранее подготовленных засадах российских военных.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok