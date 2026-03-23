Валерии Ратниковой запросили в России 8 лет колонии

Журналистку «Дождя» Ратникову попросили заочно приговорить к 8 годам колонии

Прокурор попросил заочно приговорить к восьми годам колонии общего режима журналистку «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Журналистке вменяют статью о публичном распространении фейков о Вооруженных силах России. По версии следствия, она опубликовала в своем Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях Российской армии против мирных жителей Украины.

