17:58, 23 марта 2026

Валерии Ратниковой запросили в России 8 лет колонии

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Прокурор попросил заочно приговорить к восьми годам колонии общего режима журналистку «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Журналистке вменяют статью о публичном распространении фейков о Вооруженных силах России. По версии следствия, она опубликовала в своем Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях Российской армии против мирных жителей Украины.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Казани при выезде на Ближний Восток.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Путин запретил выдворять из России одну категорию иностранцев

    Люди пострадали при вылете автомобиля на остановку в российском городе

    Из живота кошки вытащили 26 резинок для волос

    Раскрыто место проведения будущих переговоров Ирана и США

    Автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео

    Курс доллара резко снизился

    Силуанов заявил о планах снизить зависимость бюджета от цен на нефть

    В Раде оценили положение Киева фразой «прожить год-два»

    Валерии Ратниковой запросили в России 8 лет колонии

    Все новости
