19:23, 23 марта 2026Россия

Вероятность лишения мандата оскорбившего поклонников Чака Норриса депутата Госдумы оценили

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Депутата Госдумы Владимира Самокиша вряд ли лишат мандата после слов в адрес американского актера Чака Норриса и оскорбления его поклонников. Вероятность этого оценил источник RTVI.

Собеседник телеканала обратил внимание, что в 32 года вице-губернатором «не все становятся», напомнив о работе Самокиша на посту заместителя главы Томской области с 2009 по 2012 год. «Думаю, он останется и в партии, и во фракции. Он хороший организатор», — считает источник.

Еще один собеседник Самокиша отметил, что парламентарий «не умеет себя контролировать». А по словам третьего источника журналистов, депутат во время написания поста «был нетрезв».

Ранее депутат Госдумы и полковник в отставке Вячеслав Макаров подтвердил, что «в жесткой форме приказал» Самокишу извиниться за насмешливый пост о Норрисе. По словам парламентария, его возмутил тон коллеги по отношению к актеру и спортсмену.

Скандальный пост появился в Telegram-канале Самокиша 20 марта. «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — ставьте лайки под постом», — написал он, комментируя сообщения о смерти актера (пунктуация и орфография автора сохранены). Затем политик начал оскорблять возмутившихся его словами подписчиков, но после поднявшегося резонанса удалил пост. Позже он написал, что «полковник Макаров В.С. приказал просить прощения», и он, выполняя указание, признает свою неправоту.

23 марта «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что из-за оскорблений подписчиков Самокиш может лишиться мандата.

