Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины из-за Ирана оценили

Политолог Журавлев: Трамп не станет политически поддерживать Украину

Президент США Дональд Трамп не станет бесплатно поставлять оружие Украине или демонстрировать политическую поддержку, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Тем не менее, по его оценке, Вашингтон продолжит продавать оружие Европе, которая затем передает его Украине.

«Что именно мы понимаем под поддержкой Украины Трампом? Американцы сами там не воюют, бесплатное оружие не поставляют. Но оружие для Украины покупает Европа, а от этого Трамп не откажется, ведь чем больше и активнее покупают, тем лучше. При этом ссориться с Россией США сейчас тоже неинтересно, потому что тогда она последовательно встанет на сторону Ирана», — сказал политолог.

По этой причине, как он считает, ни политически, ни финансово поддерживать Украину Трамп не будет, тем не менее и от продажи оружия Европе он не откажется, потому что это выгодно для экономики США.

«Так что будет как было. США будут зарабатывать на украинском конфликте, но не станут вмешиваться. Кроме того, те политические ястребы, которые раньше подталкивали Трампа к участию в украинском конфликте, теперь так же подталкивают его в сторону Ирана», — заметил Журавлев.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры боятся, что президент США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины из-за войны с Ираном. В частности, европейцы обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке истощает запасы ракет и средств противовоздушной обороны, в которых Киев нуждается.