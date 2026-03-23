Юлия Ковальчук высказалась об уколах красоты словами «у меня все в морщинах»

Певица Юлия Ковальчук заявила, что боится уколов красоты

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук высказалась об уколах красоты словами «у меня все в морщинах». Видео ее комментария с концерта «Звезды "Дорожного радио"» появилось на странице Super в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница заявила, что остерегается прибегать к инъекционным бьюти-процедурам. Среди причин в том числе неудачные результаты решившихся скорректировать внешность коллег.

«Я принадлежу к тем людям, кто с большой осторожностью относится к уколам, манипуляциям с телом. У меня даже все в морщинах. Я просто боюсь. (...) Буду одной из тех, кто будет стареть, как Мерил Стрип (76-летняя американская актриса)», — указала она.

