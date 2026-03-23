Ценности
18:28, 23 марта 2026

Юлия Ковальчук высказалась об уколах красоты словами «у меня все в морщинах»

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук высказалась об уколах красоты словами «у меня все в морщинах». Видео ее комментария с концерта «Звезды "Дорожного радио"» появилось на странице Super в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница заявила, что остерегается прибегать к инъекционным бьюти-процедурам. Среди причин в том числе неудачные результаты решившихся скорректировать внешность коллег.

«Я принадлежу к тем людям, кто с большой осторожностью относится к уколам, манипуляциям с телом. У меня даже все в морщинах. Я просто боюсь. (...) Буду одной из тех, кто будет стареть, как Мерил Стрип (76-летняя американская актриса)», — указала она.

В октябре 2025 года Юлия Ковальчук раскрыла секрет стройности на снимке в бикини.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Московский военный округ вооружили «Трюфелями»

    Россиян предупредили об одном штрафе

    Иран анонсировал новый правовой режим в Ормузском проливе

    Россиян предупредили о повышающих риск рака продуктах

    Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Москве

    Вероятность лишения мандата оскорбившего поклонников Чака Норриса депутата Госдумы оценили

    Иранский кризис ударил по союзнику США в Европе

    Власти России решили присмотреться к некоторым доходам граждан

    Участница «Мисс Вселенная» провела в больнице четыре месяца после падения со сцены

    Все новости
