13:15, 22 октября 2025Ценности

42-летняя Юлия Ковальчук раскрыла секрет стройности на снимке в бикини

42-летняя певица Юлия Ковальчук назвала любовь к нагрузкам секретом стройности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @juliakovalchuk

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет стройности на снимке в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала в зеленом бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера. При этом звезда ответила на анонимный вопрос подписчика, который поинтересовался, как ей удается поддерживать форму.

Действенными методами Ковальчук назвала любовь к физическим нагрузкам и неугомонный характер. «Плюс я не переедаю», — заявила она.

В сентябре Юлия Ковальчук показала на камеру откровенное декольте. Исполнительница предстала перед камерой в облегающем черном платье.

