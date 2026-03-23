Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:04, 23 марта 2026

Юрист предупредил о штрафах до 15 тысяч рублей за сушку белья

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Сушка белья за пределами балконов или за окном может обернуться для россиян штрафами до 15 тысяч рублей. Речь идет о фасадах многоквартирного дома, поскольку сушка может препятствовать эвакуации при чрезвычайных ситуациях, о чем рассказал журналистам ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

По его словам, фасад многоэтажек по закону является общедомовым имуществом, поэтому любое изменение внешнего вида можно расценивать как нарушение правил эксплуатации. Есть сразу несколько видов ответственности для граждан.

Первая категория — административная ответственность в случае, если сушка белья мешает при эвакуации в экстренных случаях. За такое нарушение будет выписан штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

Вторая — во многих регионах страны работают местные рекомендации и правила, касающиеся изменения внешнего вида здания. Есть правила по благоустройству, прямо запрещающие развешивание ковров, одежды, белья на балконах и окнах наружных фасадов зданий, которые выходят на улицу, напоминает юрист.

Ранее россиянам напомнили, что за сорванные подснежники грозит до четырех лет лишения свободы. Если говорить об административной ответственности, то сумма штрафа может даже достичь одного миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok