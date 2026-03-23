Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:33, 23 марта 2026Экономика

Заблокированный Ормузский пролив удалось преодолеть «зомби-танкеру»

Bloomberg: Ормузский пролив преодолел списанный пять лет назад нефтяной танкер
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Ормузский пролив удалось преодолеть кораблю, который был списан пять лет назад. О проходе через заблокированную транспортную артерию «зомби-танкера» сообщает Bloomberg.

Согласно сервису отслеживания судов, танкер с нефтью Nabiin находился в Персидском заливе в воскресенье вечером, а к утру понедельника был уже в Оманском заливе. При этом, по имеющимся данным, это судно, построенное в 2002 году, было отправлено в утиль в Бангладеш пять лет назад

Это уже второй случай, когда корабли с подсанкционными энергоресурсами выдают себя за списанное законопослушное судно. Так, в минувшую пятницу через Ормузский пролив прошел танкер, выдающий себя за газовоз Jamal, который был утилизирован в Индии.

Пока что те немногие суда, которые прошли через пролив, либо связаны с Ираном, либо получили одобрение Тегерана на проход, отмечают в Bloomberg.

Ранее представитель Тегерана в Международной морской организации (ММО) ООН Али Мусави заявил, что власти Ирана будут пропускать через Ормузский пролив только суда из дружественных стран. Возможность движения для танкеров из вражеских государств останется нулевой. Власти страны, подчеркнул Мусави, готовы сотрудничать с представителями ММО для повышения безопасности и защиты моряков в Персидском заливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Объявлены цены на маломощный седан Geely в России

    Китай выступил с предупреждением об Иране

    Самолет на большой скорости врезался в пожарную машину в аэропорту и попал на видео

    Раскрыты детали атаки ВСУ на один из крупнейших нефтеналивных портов России

    Заблокированный Ормузский пролив удалось преодолеть «зомби-танкеру»

    Определена идеальная для долгих отношений разница в возрасте

    Названы бенефициары отключения интернета в центре Москвы

    Появились подробности о пребывании критиковавшего СВО юриста в психбольнице

    Иран уничтожил американскую систему Patriot на авиабазе США в Бахрейне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok