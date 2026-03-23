Зеленский попросил газ у африканской страны

Зеленский обсудил поставки газа с лидером Мозамбика

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки газа на Украину с лидером африканской страны, президентом Мозамбика, Даниэлем Шапой. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Обсудили возможности поставок газа в Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с президентом Мозамбика Даниэлем Шапой», — написал он.

По словам Зеленского, Киев заинтересован в дополнительных поставках энергоресурсов. В ходе переговоров также обсуждалось сотрудничество в сфере цифровизации и продовольственной безопасности.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объектам «Газпрома» для остановки поставок газа в Европу. В министерстве обороны пояснили, что Киев пытался ударить по двум компрессорным станциям, которые обеспечивают подачу газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

