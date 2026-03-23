Живущий в США российский блогер раскрыл «хитрые» схемы мошенничества

Блогер Мэддисон: В США распространено мошенничество с фейковыми посылками

Живущий в США российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Мэддисон, раскрыл распространенные в Америке схемы мошенничества. Их он перечислил в Telegram-канале.

«В Америке вот есть много хитрого скама, которого я в России не видел никогда», — написал блогер. В частности, он заявил, что мошенники нередко подбрасывают к домам американцев коробки, которые маскируют под посылки. Внутри может быть гаджет наподобие пауэрбанка, который при подключении к телефону похитит данные владельца.

По словам Мэддисона, злоумышленники также кладут в фейковую посылку открытку с QR-кодом, переход по которому тоже грозить кражей данных. Он добавил, что мошенники в США часто оборудуют банкоматы устройствами, позволяющими им считывать и похищать данные карты.

Ранее Давыдов рассказал о появившемся у него в Америке страхе. Он признался, что в США начал всерьез опасаться кредитов, поскольку за их невыплатой могут последовать серьезные проблемы.