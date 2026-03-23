19:10, 23 марта 2026

Звезда «Аквамена» покинул дом из-за разрушительного наводнения и призвал молиться

Актер Джейсон Момоа уехал с Гавайев из-за наводнения и призвал фанатов молиться
Андрей Шеньшаков

Кадр: @prideofgypsies

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена, был вынужден покинуть Гавайи из‑за разрушительного наводнения. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Из-за сильных проливных дождей уровень воды на плотине Вайава поднялся на полтора метра, из-за чего целые районы оказались полностью затоплены, в том числе родные места Момоа. Известно, что на Северном берегу отключилось электричество.

«Теперь мы в безопасности», — написал Джейсон, показав жуткие фото разрушений, которые назвал «безумными», призвав поклонников молиться за острова и их жителей.

В начале 2025 года звезда DC впервые вышел на красную дорожку с новой возлюбленной — актрисой Адрией Архоной. Возлюбленные стали гостями мероприятия, приуроченного к 50-летию популярного американского телешоу Saturday Night Live.

