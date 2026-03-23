13:11, 23 марта 2026Культура

Звезда «Приключений Электроника» женился на бывшей супруге

Актер Владимир Торсуев женился в шестой раз на бывшей супруге Лилии
Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Актер Владимир Торсуев, известный по главной роли в фильме «Приключения Электроника», женился в шестой раз. Об этом пишет KP.RU.

Избранницей актера вновь стала его пятая супруга Лилия, с которой он впервые заключил брак в 2020 году. Известно, что женщина работает врачом. «Познакомились с ней, когда она ухаживала на дому за моей знакомой», — пояснил Торсуев.

По словам артиста, сейчас в его семье «все замечательно», а развод был связан с гражданством Лилии. «Моя супруга — гражданка Украины, у нее там живут родные, поэтому так получилось», — заявил он.

Ранее Юрий и Владимир Торсуевы резко высказались об артистах, покинувших Россию после начала специальной военной операции. Актеры назвали уехавших коллег предателями, которые «злословят» и «тявкают». Они добавили, что поддерживают российских бойцов на фронте, исполняя для них песни.

