Предсказан ход конфликта между Пакистаном и Афганистаном

Политолог Шаповалов: Конфликт Пакистана и Афганистана будет длиться неделями

Конфликт между Пакистаном и Афганистаном в достаточно активной фазе продолжится еще в течение, как минимум, нескольких недель, считает политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. О сроках он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана сразу после истечения срока приостановки боевых действий между странами.

Конфликт между странами тянется уже несколько лет, как минимум, с тех пор как в Афганистане пришло к власти радикальное исламское движение «Талибан», сообщил политолог. В последние несколько недель речь идет об обострении конфликта и перерастании его в активную фазу военных столкновений, уточнил он.

Мы видим, что они идут, так сказать, мерцающим образом: возникают, потом есть пауза, связанная с переговорным процессом, потом возобновляется новый обмен ударами Владимир Шаповалов политолог

Стороны не готовы к долгосрочной нормализации отношений, существующие между ними противоречия остаются, и, скорее всего, конфликт в такой достаточно активной фазе будет продолжаться еще в течение, как минимум, нескольких недель, убежден Шаповалов.

«Интенсивность его, с моей точки зрения, не будет нарастать и не будет достаточно высокой. Скорее всего, речь будет идти о спорадических обменах ударами и периодических стычках на границе», — заключил эксперт.

В конце февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном. Он обвинил страну в проявлении агрессии, а также отметил, что терпение Пакистана кончилось и настало время открытой конфронтации.

