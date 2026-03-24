Арабы подделали паспорта ради поездки мечты и были пойманы на посадке в самолет

Арабские туристы подделали паспорта ради поездки мечты в Великобританию, попытались улететь в страну и были пойманы на посадке в самолет в аэропорту ОАЭ. Об этом пишет издание Khaleej Times.

По имеющейся информации, двое друзей давно хотели попасть в Соединенное Королевство, так как видели там для себя больше возможностей. Расследование выяснило, что еще на родине приятелей представили третьему подозреваемому, который обещал предоставить им британские паспорта за сумму в 20 тысяч долларов (примерно 1,63 миллиона рублей) за каждый. Фальшивыми документами нужно было обменяться в аэропорту Дубая.

Затем арабы въехали в Эмираты по своим данным, встретились с третьим лицом в транзитной зоне и получили паспорта. В них уже были ненастоящие штампы о выезде. Уточняется, что это было нужно, чтобы создать ощущение, что документы прошли все процедуры безопасности перед вылетом.

После этого злоумышленники прошли в зону посадки и предъявили удостоверения сотруднику авиакомпании для допуска на рейс. Однако работнику удалось достаточно быстро обнаружить нарушения. Подозреваемые были немедленно задержаны прямо в аэропорту, их сообщник также был взят под стражу. В настоящее время они ожидают судебного заседания.

Ранее турист подделал штампы в паспорте и просрочил визу в Таиланде на 578 дней. Ему грозит штраф до 20 тысяч батов (около 50 тысяч рублей) и депортация.