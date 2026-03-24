15:15, 24 марта 2026Путешествия

Арабы подделали паспорта ради поездки мечты и были пойманы на посадке в самолет

Арабские туристы попытались улететь в Великобританию с фальшивыми паспортами
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: TTL Deez / Shutterstock / Fotodom

Арабские туристы подделали паспорта ради поездки мечты в Великобританию, попытались улететь в страну и были пойманы на посадке в самолет в аэропорту ОАЭ. Об этом пишет издание Khaleej Times.

По имеющейся информации, двое друзей давно хотели попасть в Соединенное Королевство, так как видели там для себя больше возможностей. Расследование выяснило, что еще на родине приятелей представили третьему подозреваемому, который обещал предоставить им британские паспорта за сумму в 20 тысяч долларов (примерно 1,63 миллиона рублей) за каждый. Фальшивыми документами нужно было обменяться в аэропорту Дубая.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

Затем арабы въехали в Эмираты по своим данным, встретились с третьим лицом в транзитной зоне и получили паспорта. В них уже были ненастоящие штампы о выезде. Уточняется, что это было нужно, чтобы создать ощущение, что документы прошли все процедуры безопасности перед вылетом.

После этого злоумышленники прошли в зону посадки и предъявили удостоверения сотруднику авиакомпании для допуска на рейс. Однако работнику удалось достаточно быстро обнаружить нарушения. Подозреваемые были немедленно задержаны прямо в аэропорту, их сообщник также был взят под стражу. В настоящее время они ожидают судебного заседания.

Ранее турист подделал штампы в паспорте и просрочил визу в Таиланде на 578 дней. Ему грозит штраф до 20 тысяч батов (около 50 тысяч рублей) и депортация.

    Отсидевший «до звонка» Олег Митволь вышел на свободу. Чем он займется и почему требует пересмотра дела о хищении миллиарда рублей?

    Автомобилисты помешали экстренным службам спасать людей после мощного взрыва в Севастополе

    Найден простой способ снизить риск инфаркта и инсульта

    Ради покупок в магазине россиянка 71 раз ударила пенсионера ножом

    В Подмосковье с 16-летней девочки потребовали 100-миллионный долг ее погибшего на СВО отца

    Появились кадры из взорвавшегося многоэтажного дома в Севастополе

    Раскрыта судьба подавшего сигнал бедствия бомбардировщика США

    В Москве наступил «мапрель»

    Арабы подделали паспорта ради поездки мечты и были пойманы на посадке в самолет

    Рыси атаковали российские регионы и попали на видео

    Все новости
