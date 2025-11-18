Турист подделал штампы в паспорте и просрочил визу в Таиланде на 578 дней

Bangkok Post: Турист подделал документы и просрочил визу на 578 дней в Таиланде

Туриста из Австралии задержали в аэропорту Таиланда по подозрению в нелегальном пребывании в стране из-за фальшивых печатей в документах. Об этом сообщила газета the Bangkok Post.

41-летнего австралийца арестовали 15 ноября в зале вылета международных рейсов. Мужчина подделал официальные штампы в паспорте и просрочил визу на 578 дней. Когда он попытался улететь из страны, его арестовали и отправили в полицейский участок Сакху для проведения судебного разбирательства. Теперь ему грозит штраф до 20 тысяч батов (около 50 тысяч рублей) и депортация.

