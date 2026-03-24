RT: Боец СВО закрыл собой от взрыва двух российских срочников

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Хромой закрыл собой от взрыва двух российских срочников. Его историю в беседе с RT рассказал военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным Отец.

По данным собеседника канала, это произошло в районе населенного пункта Журавлевка, где группа российских военных попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«ВСУ перед нами стояли и начали нас обстреливать, Хромой вышел на дежурство свое на пост, там были еще два срочника, и когда взорвалась мина, он собой закрыл срочников. Им повезло, что он закрыл их собой», — вспомнил Отец.

Когда Хромого пытались эвакуировать с поля боя, он еще был жив. Однако спасти его не удалось. «И когда мы его вытаскивали, Хромой еще живой был, на нас смотрел и улыбался. Он прожил еще минуту после этого», — заключил боец «Ахмата».

Ранее Отец рассказывал, как спасший прятавшихся под сгоревшим танком российских военных боец получил серьезные ранения — ему оторвало руку и ногу.