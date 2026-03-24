Более миллиарда рублей вывели финансисты из России

Волк: В Ивановской области задержаны 15 человек за вывод из РФ ₽1 млрд

Сотрудники МВД задержали в Ивановской области участников преступной группировки, которые незаконно вывели из страны более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере. По данным следствия, группировкой руководили жители Ивановской и Московской областей. Они использовали несколько криминальных схем в обход банковской системы России. При выводе денег в криптовалюту подконтрольным иностранным компаниям финансисты брали с клиентов за свои услуги комиссию, их доход превысил 125 миллионов рублей.

По местам их проживания и в офисах проведены обыски, изъята наличность и документы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали группу теневых банкиров. В период с 2022-го по 2025 год они заработали около 38,5 миллиона рублей.