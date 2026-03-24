Бывшая звезда Disney в откровенном виде снялась для журнала

01:01, 24 марта 2026

Бывшая звезда Disney Дав Кэмерон в откровенном виде снялась для журнала
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @petros_koy / @FlauntMagazine

Популярная американская актриса и певица Дав Кэмерон в откровенном виде снялась для журнала Flaunt Magazine. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая звезда Disney и невеста фронтмена итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давида на одном из кадров предстала топлес спиной к камере. Также она позировала в надетых на голое тело и расстегнутых куртке и блузке и примерила микроюбку с обнажающим тело плащом.

Автором кадров стал греческий фотограф Петрос Куиурис, также известный как Петрос Кой.

Дав Кэмерон наиболее известна благодаря ролям Лив и Мэдди в телесериале канала Disney «Лив и Мэдди», а также серии фильмов «Наследники», где она сыграла главные роли.

В апреле 2025 года Дамиано Давид снялся в откровенном образе для итальянской версии журнала GQ.

