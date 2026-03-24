Депутат Рады заявил о стягивающихся в правительственный квартал Киева полиции и военных

Гончаренко: В правительственный квартал Киева стягиваются полиция и военные

Полиция и военные стягиваются в правительственный квартал в Киеве. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«В квартале уже увеличивается количество полиции и военных», — написал он.

На фотографии, опубликованной Гончаренко, запечатлены несколько десятков людей в камуфляжной форме.

Утром 24 марта Гончаренко сообщил, что многие депутаты опасаются приходить в парламент из-за угроз побоев и провокаций, которые якобы готовятся против них в правительственном квартале. Речь идет как о правящей партии «Слуга народа», так и о представителях оппозиции. Сутками ранее парламентарий заявил, что офис Владимира Зеленского готовит показательное избиение депутатов Верховной Рады, чтобы парламент голосовал так, как хочет руководство страны.

Пленарное заседание, запланированное на 25 марта, уже находится под угрозой.