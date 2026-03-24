Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:37, 24 марта 2026

Депутат Рады заявил о стягивающихся в правительственный квартал Киева полиции и военных

Гончаренко: В правительственный квартал Киева стягиваются полиция и военные
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полиция и военные стягиваются в правительственный квартал в Киеве. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«В квартале уже увеличивается количество полиции и военных», — написал он.

На фотографии, опубликованной Гончаренко, запечатлены несколько десятков людей в камуфляжной форме.

Утром 24 марта Гончаренко сообщил, что многие депутаты опасаются приходить в парламент из-за угроз побоев и провокаций, которые якобы готовятся против них в правительственном квартале. Речь идет как о правящей партии «Слуга народа», так и о представителях оппозиции. Сутками ранее парламентарий заявил, что офис Владимира Зеленского готовит показательное избиение депутатов Верховной Рады, чтобы парламент голосовал так, как хочет руководство страны.

Пленарное заседание, запланированное на 25 марта, уже находится под угрозой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok