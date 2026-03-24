13:15, 24 марта 2026

Диспетчер описал столкновение самолета и пожарной машины в США фразой «я допустил ошибку»

Зарина Дзагоева
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Диспетчер описал столкновение самолета авиакомпании Air Canada и пожарной машины в аэропорту Нью-Йорка, США, фразой «я допустил ошибку». Содержание его разговоров раскрыл Newsweek.

«Я пытался связаться с вами <…> Я допустил ошибку», — сказал диспетчер после случившегося в авиагавани Ла-Гуардия. В ответ на его реакцию другой человек заметил: «Нет, ты сделал все возможное». Запись предоставил изданию сервис LiveATC.net, обеспечивающий прямую трансляцию аудиопереговоров между пилотами и авиадиспетчерами.

Авария произошла около 23:40 22 марта. Самолет только осуществил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе со скоростью 48 километров в час, перед тем как произошло столкновение. Два пилота не выжили.

