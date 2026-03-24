16:10, 24 марта 2026

Переехавший на дорогом BMW многодетную мать россиянин попытался снизить себе срок

Суд оставил в силе приговор водителю внедорожника, сбившему женщину в Волгограде
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил в силе приговор водителю внедорожника Александру Паку, который переехал женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Приговор вступил в законную силу. В ноябре 2025 года Волгоградский областной суд приговорил 74-летнего Пака к 11 годам колонии строгого режима.

Было установлено, что 22 октября 2024 года около школы он за рулем BMW X7 столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, которым управляла 40-летняя женщина. Сразу после аварии мужчина решил продолжить движение. Женщина, которая успела выйти из автомобиля, попыталась его остановить. Однако Пак повернул направо, из-за чего женщина упала на дорогу, проехал по ее телу и голове. Женщина воспитывала троих детей.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области суд приговорил жителя к 10,5 года колонии за попытку дать взятку миллион долларов полицейским.

    Последние новости

    Раскрыты требования Ирана к США

    Стало известно о состоянии здоровья награжденного Путиным за 68 дней обороны бойца СВО

    В Сербии увидели желание Европы жить с Россией в добрососедстве из-за страха

    Собчак дважды не смогла вылететь в Европу

    Стало известно о почти 40-летнем плане Трампа против Ирана

    В МВД заявили об отсутствии возможности штрафовать за ОСАГО с камер

    Талибы задержали российских тревел-блогеров в Афганистане со словами «у вас проблемы»

    GAC назвал цену нового кроссовера для россиян

    На Украине назвали последствия для ВСУ в случае нового наступления

    МАГАТЭ предложило России экстренные меры по Запорожской АЭС

    Все новости
