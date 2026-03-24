Переехавший на дорогом BMW многодетную мать россиянин попытался снизить себе срок

Суд оставил в силе приговор водителю внедорожника, сбившему женщину в Волгограде

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил в силе приговор водителю внедорожника Александру Паку, который переехал женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Приговор вступил в законную силу. В ноябре 2025 года Волгоградский областной суд приговорил 74-летнего Пака к 11 годам колонии строгого режима.

Было установлено, что 22 октября 2024 года около школы он за рулем BMW X7 столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, которым управляла 40-летняя женщина. Сразу после аварии мужчина решил продолжить движение. Женщина, которая успела выйти из автомобиля, попыталась его остановить. Однако Пак повернул направо, из-за чего женщина упала на дорогу, проехал по ее телу и голове. Женщина воспитывала троих детей.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области суд приговорил жителя к 10,5 года колонии за попытку дать взятку миллион долларов полицейским.