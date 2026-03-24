Еще одна страна захотела стать посредником между США и Ираном

Турция предложила США и Ирану посредничество в переговорах

Турция предложила США и Ирану посредничество в переговорах об урегулировании конфликта, однако ни Вашингтон, ни Тегеран пока не ответили на предложение Анкары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Турецкая сторона предложила США и Ирану свое посредничество, однако на данный момент в ответ не последовало конкретных шагов, которые могли бы привести к возобновлению переговорного процесса», — приводит агентство слова анонимного собеседника.

Уточняется, что турецкая сторона также предлагает сторонам ввести режим прекращения огня.

Ранее израильский 9-й канал сообщил, что Иран и США проведут переговоры в пакистанском Исламабаде. Предполагается, что стороны могут обсудить параметры прекращения огня в южноазиатской столице.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили идущий на Ближнем Востоке конфликт. Глава государства сказал президенту Ирана о необходимости скорейшей деэскалации кризиса путем дипломатии.