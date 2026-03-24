12:09, 24 марта 2026

Еще одна страна захотела стать посредником между США и Ираном

Турция предложила США и Ирану посредничество в переговорах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция предложила США и Ирану посредничество в переговорах об урегулировании конфликта, однако ни Вашингтон, ни Тегеран пока не ответили на предложение Анкары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Турецкая сторона предложила США и Ирану свое посредничество, однако на данный момент в ответ не последовало конкретных шагов, которые могли бы привести к возобновлению переговорного процесса», — приводит агентство слова анонимного собеседника.

Уточняется, что турецкая сторона также предлагает сторонам ввести режим прекращения огня.

Ранее израильский 9-й канал сообщил, что Иран и США проведут переговоры в пакистанском Исламабаде. Предполагается, что стороны могут обсудить параметры прекращения огня в южноазиатской столице.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили идущий на Ближнем Востоке конфликт. Глава государства сказал президенту Ирана о необходимости скорейшей деэскалации кризиса путем дипломатии.

    Последние новости

    На Украине заявили о требовании США вывести ВСУ из Донбасса

    Общение россиянина в социальной сети стоило ему 16 лет колонии

    Российский дипломат назвал операцию Израиля и США в Иране сюрреализмом

    Пытавшиеся купить дроны в Москве представители украинской спецслужбы попали на видео

    Российским торговым сетям запретили снижать цены за счет поставщиков

    Россия ограничила экспорт одного вида удобрений

    Минобороны отчиталось об ответных ударах по Украине

    С России сняли санкции в легкой атлетике

    Выбоина на дороге погубила 69-летнего велосипедиста

    Спасшему прятавшихся под сгоревшим танком бойцов «Ахмата» военному оторвало ногу и руку

    Все новости
