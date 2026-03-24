Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:20, 24 марта 2026

Блогер Пучков поиронизировал над написанием России с маленькой буквы на Украине
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал о «клиническом диагнозе» Украины. Мнением об этом он поделился в программе «Пятница, вечер!» на радио Sputnik, запись которой опубликована во «ВКонтакте».

Комментируя сообщение о том, что украинский телеканал проигнорировал сборную России в медальном зачете Паралимпиады, Пучков напомнил, что на Украине разрешено писать слово «Россия» с маленькой буквы.

«России там нет вообще на украинских табличках. Начнем писать Россию с маленькой буквы — и сразу победа, перемога. Ну, это клинический диагноз, по-моему», — поиронизировал блогер.

Из медального зачета Паралимпийских игр Россию вычеркнул украинский телеканал «Суспільне». В представленной каналом таблице не было указано третье место, которое по итогам игр заняла Россия. После второго места, на котором находится США, в таблице следует четвертое.

Ранее Гоблин уличил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он плохо знает английский язык. По мнению Пучкова, с этим связаны его конфликты с западными политиками, в том числе президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok