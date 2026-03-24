Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:01, 24 марта 2026Россия

Губернатор Севастополя поделился новыми подробностями последствий взрыва в доме

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр видео: МЧС России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале поделился новой оперативной информацией по взрыву в доме № 14 по улице Павла Корчагина. Глава города-героя отметил, что лично возглавил Штаб по ликвидации последствий.

«К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — губернатор.

В социальных сетях много вопросов о том, как помочь людям из поврежденных домов. Развожаев отметил, что нести одеяла, подушки и вещи в школу, где организован пункт временного размещения, не нужно.

«Мы уточним, что нужно людям и откроем пункт для сбора необходимых вещей», — пояснил Развожаев.

Глава города также предупредил, что не стоит исключать, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, поэтому не надо переводить средства, если вдруг где-то в неофициальных источниках будет объявление о сборе денег в помощь пострадавшим.

«Об общественных организациях, которые будут уполномочены — сообщу», — пояснил Развожаев.

В пункте временного размещения с людьми работают психологи МЧС.

Ранее появились кадры с места взрыва, на которых спасатели разгребают завалы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    Раскрыта подготовка НАТО к сценарию ядерного удара по России

    Губернатор Севастополя поделился новыми подробностями последствий взрыва в доме

    Замечен подозрительный двойник Джеффри Эпштейна

    Врач раскрыл два способа быстро заснуть после пробуждения посреди ночи

    МВД разработало меры по борьбе с фиктивными прописками

    Мораторий Трампа на удары по Ирану оценили

    Россиян предупредили о серьезных последствиях приема витамина D

    Работу спасателей на месте взрыва в Севастополе сняли на видео

    Мужчина воспользовался туалетом в отеле и обрек себя на десятилетия сожалений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok