Губернатор Севастополя поделился новыми подробностями последствий взрыва в доме

Развожаев: Число пострадавших при взрыве в многоэтажке на Корчагина выросло

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале поделился новой оперативной информацией по взрыву в доме № 14 по улице Павла Корчагина. Глава города-героя отметил, что лично возглавил Штаб по ликвидации последствий.

«К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — губернатор.

В социальных сетях много вопросов о том, как помочь людям из поврежденных домов. Развожаев отметил, что нести одеяла, подушки и вещи в школу, где организован пункт временного размещения, не нужно.

«Мы уточним, что нужно людям и откроем пункт для сбора необходимых вещей», — пояснил Развожаев.

Глава города также предупредил, что не стоит исключать, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, поэтому не надо переводить средства, если вдруг где-то в неофициальных источниках будет объявление о сборе денег в помощь пострадавшим.

«Об общественных организациях, которые будут уполномочены — сообщу», — пояснил Развожаев.

В пункте временного размещения с людьми работают психологи МЧС.

Ранее появились кадры с места взрыва, на которых спасатели разгребают завалы.