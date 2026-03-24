13:17, 24 марта 2026Интернет и СМИ

Раскрыты подробности о подписавшем контракт с Российской армией журналисте из США

Финский военкор Хейсканен: Журналист из США Хелали давно планировал уйти на СВО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен раскрыл подробности о журналисте из США Кристофере Хелали, подписавшем контракт с Российской армией. Его слова передает aif.ru.

Военкор заявил, что американский журналист давно планировал отправиться в зону специальной военной операции (СВО). «Год назад мы с ним про это много беседовали, о разных подразделениях. У Кристофера военная история очень насыщенная», — рассказал Хейсканен.

Он добавил, что решение Хелали уйти на СВО держали в секрете в целях безопасности.

О том, что журналист из США намерен участвовать в боевых действиях на стороне России в Донбассе, стало известно 22 марта. Хелали рассказал, что подписал контракт с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым. Он находился с военным в Донецке в прошлом месяце.

    Последние новости

    В Россию начали ехать мигранты из новой страны

    Начальник котельной Минобороны России раскаялся

    Гоблин рассказал о «клиническом диагнозе» Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто снял пародию на старый номер Зеленского

    Солистка «Тату» ответила обвинившему психологов в разрушении семей Джигану

    Стало известно о ежедневно дорожающем в европейской столице бензине

    Готовность Саудовской Аравии присоединиться к конфликту против Ирана оценили

    Названа группа людей с самым высоким риском смерти от рака

    Иран пригрозил ударить по израильским военным в Газе

    Мужчина вышел на оздоровительную прогулку в Таиланде и пережил остановку сердца

    Все новости
