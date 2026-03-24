Раскрыты подробности о подписавшем контракт с Российской армией журналисте из США

Финский военкор Хейсканен: Журналист из США Хелали давно планировал уйти на СВО

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен раскрыл подробности о журналисте из США Кристофере Хелали, подписавшем контракт с Российской армией. Его слова передает aif.ru.

Военкор заявил, что американский журналист давно планировал отправиться в зону специальной военной операции (СВО). «Год назад мы с ним про это много беседовали, о разных подразделениях. У Кристофера военная история очень насыщенная», — рассказал Хейсканен.

Он добавил, что решение Хелали уйти на СВО держали в секрете в целях безопасности.

О том, что журналист из США намерен участвовать в боевых действиях на стороне России в Донбассе, стало известно 22 марта. Хелали рассказал, что подписал контракт с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым. Он находился с военным в Донецке в прошлом месяце.