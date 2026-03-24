Иностранец получил в России рабочую визу и стал работать на мошенников

В Удмуртии задержали приехавшего работать на мошенников иностранца

В Удмуртии сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, подозреваемого в работе на телефонных мошенников. Об этом в Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, задержанный приехал в Россию и получил рабочую визу, после чего прибыл в Удмуртию, где арендовал квартиру в одном из районов Ижевска и соорудил мини-АТС. В дальнейшем под контролем своих нанимателей мужчина обеспечивал связь мошенников с жителями страны.

На время расследования уголовного дела подозреваемого арестовали и заключили в СИЗО.

Ранее МВД сообщало, что в нескольких российских городах полицейские обнаружили сеть украинских кол-центров.