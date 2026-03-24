10:49, 24 марта 2026Мир

Иран поразил критически важные американские системы ПВО

КСИР опубликовал снимки пораженных радиолокационных систем США в Бахрейне
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency via Getty Images

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал спутниковые снимки пораженных радиолокационных систем США в Бахрейне. Об этом сообщает Clash Report.

Снимки демонстрируют радар управления огнем Patriot AN/MPQ-65 и радар раннего предупреждения TPS-75 до и после иранских ударов.

Отмечается, что эти системы имеют решающее значение для противоракетной обороны и обнаружения.

Ранее КСИР заявил об ударе по Димоне, рядом с которым расположен ядерный объект Израиля, израильскому городу Эйлат и военным базам США в регионе.

