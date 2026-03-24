Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:09, 24 марта 2026

Конопле и рыбьему жиру нашли место на российских стройках

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Красноярский научный центр СО РАН

Конопле и рыбьему жиру нашли применение на российских стройках — ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения (КНЦ СО) РАН разработали экологичный пластик из биоразлагаемых материалов и растительных отходов, который можно использовать для возведения различных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе КНЦ СО РАН, пишет «Газета.Ru».

В основе разработки лежат полигидроксиалканоаты (ПГА) — биополимеры, которые обрабатываются микроорганизмами. Их считают перспективной заменой обычному пластику. Однако пока что они стоят слишком дорого, поэтому широко не используются.

Российские исследователи предложили использовать в качестве сырья отходы рыбопереработки — в том числе жир, который получают из остатков кильки. Он служит подходящей средой для бактерий, вырабатывающих полимер. Затем ПГА соединяют с растительными компонентами — древесной мукой, кострой и волокнами технической конопли. Затем методом горячего прессования формируют композиты.

По сравнению с обычным пластиком такой материал очень быстро разлагается в природе — за три месяца образцы с высоким содержанием конопляного волокна теряли более половины массы. К тому же такой биопластик гораздо дешевле других экологичных аналогов. Найти применение ему можно в разных сферах — от медицины до строительства.

Ранее для строительства российских дорог начали применять отходы от мобильных телефонов и телевизоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok