Конопле и рыбьему жиру нашли место на российских стройках

КНЦ СО РАН: Создан биопластик для строительства из отходов рыбы и конопли

Конопле и рыбьему жиру нашли применение на российских стройках — ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения (КНЦ СО) РАН разработали экологичный пластик из биоразлагаемых материалов и растительных отходов, который можно использовать для возведения различных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе КНЦ СО РАН, пишет «Газета.Ru».

В основе разработки лежат полигидроксиалканоаты (ПГА) — биополимеры, которые обрабатываются микроорганизмами. Их считают перспективной заменой обычному пластику. Однако пока что они стоят слишком дорого, поэтому широко не используются.

Российские исследователи предложили использовать в качестве сырья отходы рыбопереработки — в том числе жир, который получают из остатков кильки. Он служит подходящей средой для бактерий, вырабатывающих полимер. Затем ПГА соединяют с растительными компонентами — древесной мукой, кострой и волокнами технической конопли. Затем методом горячего прессования формируют композиты.

По сравнению с обычным пластиком такой материал очень быстро разлагается в природе — за три месяца образцы с высоким содержанием конопляного волокна теряли более половины массы. К тому же такой биопластик гораздо дешевле других экологичных аналогов. Найти применение ему можно в разных сферах — от медицины до строительства.

Ранее для строительства российских дорог начали применять отходы от мобильных телефонов и телевизоров.